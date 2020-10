Gli Istituti Superiori casalesi sospendono la didattica in presenza

CASALE - A seguito dell'ultimo Dpcm, da oggi, lunedì 26 ottobre, a sabato 31 i dirigenti scolastici degli Istituti superiori di Casale (Balbo - compreso il Lanza - Lanza, Leardi e Sobrero) sospenderanno le attività in presenza a favore di quelle a distanza. La decisione è stata presa in accordo con gli organi collegiali e il medico competente, al fine di consentire al meglio l'organizzazione.

L'obbiettivo principale - si legge in una nota diramata da tutti gli Istituti - oltre al rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza, è quello di trovare un giusto equilibrio tra la didattica a distanza e quella in presenza, cercando di mantenere il più possibile il contatto con la scuola da parte degli studenti e di includerli nelle attività proposte.

Le lezioni riprenderanno lunedì 2 novembre e si svolgeranno per il 75% tramite DaD (la didattica a distanza), mentre per le ore restanti in presenza attraverso turni proposti a discrezione dei singoli Istituti. Questi provvedimenti rimarranno in vigore fino alla scadenza dell'attuale decreto, fissata al momento per il 24 Novembre.