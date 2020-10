Terzo posto di Oleg Bocca al campionato italiano Honda Offshore

COMO - Oleg Bocca, pilota del Raimbow Team Association, la scuderia motonautica casalese, dopo l’esordio in Formula 4 arrivato in occasione del Waterfestival 2020, lo scorso weekend è approdato al campionato Italiano Honda Offshore su gommone conquistando subito il terzo posto. Dopo una buona prima gara di sabato 24, con la partenza al quinto posto e la rimonta che l’ha subito portato in testa, salvo poi avere un problema al motore e fermarsi all’ultimo giro, Oleg ha mantenuto una buona posizione anche nella seconda gara, finendo al terzo posto domenica 25, sempre a causa di un guasto al motore. Davanti a lui al primo posto Micheli Giovanni e al secondo Ferrari Luca.

«È un ottimo risultato per Oleg – dice contento il padre Fabrizio Bocca, team principal del Raimbow Team – che ha tenuto dietro anche un ex campione ed è stato riconosciuto da tutti come il dominatore del weekend. È stato un po’ sfortunato, ma siamo contenti. E poi è stato un ottimo risultato per la classe giovanile perché in tutto erano tre le leve provenienti dalla Junior, di cui due minorenni».

Si è così conquistato la medaglia di bronzo non solo della gara ma anche dell’intero campionato italiano Honda Offshore, disputatosi in prova unica a seguito dei numerosi rinvii causa Covid.

Nonostante un anno complicato il Rainbow Team oggi può dirsi soddisfatto: il 2020 ha portato anche infatti alla conquista del podio nella prima gara di Campionato Italiano di Formula Junior con tre leve della scuderia monferrina in vetta (Giulio Rimondotto primo, Oleg Bocca secondo, Federico Temporin terzo).

La categoria dei gommoni che hanno corso sul lago di Como per il Campionato Italiano era composta da cinque barche e di questa una era guidata dal giovane talento di Casale Monferrato.

Ora il Raimbow Team continuerà a lavorare per le prossime gare del Campionato Italiano di Formula Junior Elite per cui la squadra casalese parte già con ottimi risultati: tre dei sei giovani driver della scuderia monferrina si giocano il podio, dopo la gara di Viverone conclusa con il primo posto di Giulio Rimondotto, il secondo di Oleg Bocca e il terzo di Federico Temporin. E poi ci sono anche Giovanni Merlo, Clement Kalondero ed Ettore Bo, che continuano ad allenarsi e puntano a migliorare i risultati di Viverone.

Nonostante non ci siano ancora date ufficiali, Il Rainbow Team intanto è pronto.