A Bistagno altri 4 positivi

BISTAGNO - Stamani il sindaco Roberto Vallegra ha informato la cittadinanza: «Abbiamo quattro nuove positività – ha comunicato – I soggetti erano già in isolamento preventivo e familiari di persone già positive in quarantena».

I nuovi contagiati si aggiungono ad altri monitorati: «Abbiamo anche due famiglie (quattro persone per famiglia) in isolamento preventivo in attesa di esito tampone – precisa il primo bistagnese, raccomandando - Non uscite di casa se averte sintomi. Chiamate il medito di famiglia. Non uscite se aspettate l’esito del tampone».