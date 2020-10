"Disagio abitativo" contributo di 50 mila euro per il Consorzio Servizi Sociali

OVADA - Un finanziamento straordinario di 50 mila euro disposto dal Comune di Ovada all’indirizzo del Consorzio Servizi Sociali. Fondi che saranno trasferiti, la delibera necessaria è di recente approvazione, per azioni di contrasto al disagio abitativo determinatosi anche in considerazione delle restrizioni varate per il contenimento dell’emergenza sanitaria della scorsa primavera. Nel dettaglio si tratta di parziali coperture di rate per mutuo contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, risorse per il pagamento degli affitti nell’anno in corso o delle spese condominiali.



I destinatari degli aiuti saranno individuati dal Consorzio Servizi Sociali sulla base del quadro generale definito dagli uffici dell’ente e tenuto conto degli indirizzi stabiliti dalla stessa Giunta all’atto del varo del provvedimento. Lo stesso Consorzio ha più volte accertato lo stato di bisogno di un numero di nuclei famigliari crescente rispetto al recente passato, per un fenomeno peraltro non nuovo.