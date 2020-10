Foglio di via da Alessandria e Occimiano per un ladro e un truffatore

ALESSANDRIA - Il Questore ha emesso cinque misure di prevenzione personale nei confronti di altrettante persone ritenute socialmente pericolose.

Tre di loro, autori di furti, rapina, maltrattamenti e estorsione hanno ricevuto la misura dell'Avviso Orale. Li si esorta a un rigoroso rispetto delle norme dell'ordinamento pena misure più gravose come la Sorveglianza Speciale.

Due autori di delitti contro il patrimonio sono stati destinatari del "Foglio di via Obbligatorio" di 3 anni rispettivamente dal Comune di Alessandria e Occimiano. Il primo era stato colto in flagranza di furto aggravato in un esercizio commerciale di Alessandria, mentre stava manomettendo i dispositivi antitaccheggio, il secondo a Occimiano in flagranza mentre operava la cosiddetta "truffa del rilevatore del gas".