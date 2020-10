Spiga ucciso con numerose coltellate già lunedì sera

CASALE - È stato lo stesso Luca Meloni, questa mattina all'alba, a contattare il Commissariato di Casale dichiarando di aver ucciso il compagno (con il quale era unito civilmente) Fabio Spiga al termine di un acceso litigio.

Sul posto, in vicolo Legnano a Casale, sono arrivati rapidamente i poliziotti che non hanno potuto far altro che constatare la presenza di un cadavere nei pressi del letto matrimoniale. Meloni, agitatissimo, è stato accompagnato in commissariato. Nel frattempo sul posto è intervenuta la Procura di Vercelli nonché il medico legale con il personale della Polizia Scientifica, per gli accertamenti ed i rilievi di rispettiva competenza.

L'omicidio sarebbe avvenuto nella serata di lunedì, due giorni fa. Il movente sarebbe stata la gelosia tra i due compagni.

Luca Meloni dopo un primo litigio era uscito di casa per distrarsi e incontrare alcuni amici ma, al rientro, verso le 22, l'alterco sarebbe ricominciato. Entrambi si sarebbero accusati e insultati a vicenda fino a quando Meloni, dopo aver spinto Spiga, avrebbe preso un coltello da cucina con il quale avrebbe trafitto il compagno con numerosi colpi in tutto il corpo.

Meloni, dopo il delitto, si è quindi incontrato con degli amici per trascorrere la notte a casa di uno di loro. Il giorno successivo, martedì, dopo aver salutato gli amici ed aver girovagato per la città, verso le ore 13 è ritornato nella sua abitazione, alternando periodi di tempo in casa e periodi fuori casa, fino alle 6,00 odierne quando, stremato, ha deciso di chiamare la Polizia.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti e l’interrogatorio dell’indagato, al fine di verificare la fondatezza di questa prima ricostruzione dei fatti e per l’adozione di una misura restrittiva precautelare nei confronti dell’omicida.