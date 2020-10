Stop al campionato. Fino al 24 novembre

ALESSANDRIA - Dopo solo un turno, e molti rinvii, il campionato Primavera 3 è già fermo. Dopo il debutto a Lecco (3-1 per i padroni di casa) l'Alessandria avrebbe dovuto affrontare, sabato a CentoGrigio, la Pro Patria, ma il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha deciso di sospendere l'attività fino al 24 novembre. "Dobbiamo agire per preservare la salute dei nostri giovani atleti e, al tempo stesso, evitare un ulteriore aggravio di costi per le nostre società - spiega Ghirelli - che stanno già subendo danni devastanti. La Figc ha sospeso i campionati giovanili, noi facciamo la stessa scelta per gli incontri dal 31 ottobre al 24 novembre della Primavera 3 Dante Berretti". Ghirelli si è confrontato con il presidente della Figc Gabriele Gravina e con i presidenti delle due leghe, Paolo Dal Pino per la A e Mauro Balata per la B.Sospesa anche l'attività delle rappresentative

Il presidente del settore giovanile e scolastico della Figc, Vito Tisci, ha fermato, sempre fino al 24 novembre, anche i campionati nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 per le società di C, lasciando, però, aperta la possibilità di allenamenti nel rispetto dei protocolli.

Per quanto rigiarda l'attività regionale e provinciale, non solo giovanile, la Figc, e quindi anche il comitato regionale e le delegazioni, sono in attesa di precisazoni dalle autorità ministeriali, perché sono contrastanti fra loro le Faq del Governo - Dipartimento dello Sport e quelle del Ministero degli Interni, sulle sedute individuali. Solo dopo questi chiarimenti il Piemonte individuerà tempi e modi della possibile ripresa. "Dipenderà anche dalla possibilità, o meno, per le società di svolgere allenamenti nel periodo della sospensione".