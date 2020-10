Armato di gavettone insegue ragazzi davanti al Mc Donald's

ACQUI TERME - In verità l’episodio in sé fa sorridere. Ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, i passanti in via Romita hanno visto un uomo armato di buste piene d’acqua rincorrere un gruppo di ragazzini. Approfondendo la vicenda però ci si rende conto che la vicenda è tutt’altro che goliardica. Alcuni adolescenti erano intenti a consumare dei panini presso il Mc Donald’s quando sono stati molestati da un uomo noto per precedenti azioni squilibrate. Dopo alcuni improperi rabbiosi pare che il soggetto sia passato alle minacce fisiche costringendo i ragazzi ad una repentina fuga e a trovare riparo dentro il vicino negozio della nota catena Tigotà. Avuta notizia della chiamata alle Forze dell’Ordine, l’uomo se l’è squagliata.