Dal sindaco Vallegra macchina sanificatrice per i locali dei commercianti

BISTAGNO - C’è chi dice vessati, sicuramente danneggiati, i commercianti italiani puntano il dito contro l’ultimo Dpcm partorito dalle stanze romane. Le amministrazioni comunali provano a venire incontro alle esigenze dei negozianti come possono. Quella di Bistagno ha affrontato la questione con discreta fantasia. «Stiamo facendo il massimo nei limiti consentiti dal bilancio – premette il sindaco Roberto Vallegra - Durante le emergenze bisogna agire con coraggio e freddezza, anche se non è facile. Cose utili al pubblico. Abbiamo quindi deciso di acquistare un Generatore di Ozono per la sanificazione dei locali commerciarli da mettere a disposizione dei negozianti gratuitamente».

Si tratta di macchinari che hanno un costo elevato che, proprio in questo periodo, gli imprenditori non è il caso che sostengano. «La gente ha paura – è la constatazione del primo bistagnese – Non esce, i commercianti hanno registrato una flessione del fatturato del 50%. Pur promuovendo la sicurezza, noi proviamo a non fare terrorismo invitando le persone ad una vita normale seppur accorta».

Ma non è tutto. La Giunta Vallegra sta studiando espedienti per arginare l’annata nera di commercianti e ristoratori attraverso misure dai riflessi economici: «Per chi è stato danneggiato dalla chiusura abbiamo pensato a rimborsi sulla Tari fino al 50 %, all’esenzione sul canone di occupazione suolo pubblico e all’abolizione della tassa sulla pubblicità. Faremo tutto il possibile per aiutare gli imprenditori bistagnesi».