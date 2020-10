Venerdì alle 17 riapre la strada per Candia

CASALE - Sarà ufficialmente riaperta domani, venerdì, alle 17 la Strada Provinciale 596 Dir, che collega la Provincia di Alessandria a quella di Pavia,. Casale (Terranova) a Candia Lomellina.

La strada, a meno di un mese dagli eventi alluvionali che l'avevano interrotta, tornerà quindi a essere percorribile.

«Unitamente alla Provincia di Pavia abbiamo voluto dare un segnale forte e di vicinanza a chi in quel momento era particolarmente colpito – ha detto Federico Riboldi, Consigliere Provinciale delegato ai Lavori Pubblici e Sindaco di Casale Monferrato – Abbiamo voluto “spazzare via” le voci e i pensieri di chi credeva che questa strada sarebbe rimasta chiusa per mesi, perché fortemente danneggiata. Invece grazie al grande lavoro degli Uffici e delle aziende che hanno collaborato, siamo riusciti a ricostruire una provinciale a regola d’arte che tornerà a collegare Piemonte con Lombardia e i comuni di Casale Monferrato con Candia. Un ringraziamento particolare - ha concluso il Consigliere Riboldi - alla ditta Allara Spa, all’architetto Giuseppe Baldo, al capo cantiere Carlo Poggi, che hanno reso possibile la riapertura in tempi record».

Tra le due province sono stati ripristinati quasi 2 chilometri di strada, ricostruendo tratti che erano stati più lievemente danneggiati ed altri, invece, riedificati dalle fondamenta.