Drera sulla lotta alle zanzare: "Richiesto incontro con Protopapa, Marnati e Icardi"

CASALE - La delega del consigliere (e capogruppo) della Lega Alberto Drera sul tema della lotta alle zanzare, nei giorni scorsi, ha provocato le critiche del Pd, espresse da Luca Gioanola.

Sul tema ora interviene il diretto interessato: « La lotta alle zanzare è un obiettivo primario di questa Amministrazione, a riprova di questo il Sindaco Riboldi ha deciso di affidarmi una delega consiliare di supporto all’Amministrazione per affrontare

il tema inerente alle zanzare. In questa sede ringrazio il Sindaco che ha riposto fiducia in me e l’Assessore Maria Teresa Lombardi con cui ho già avuto proficui dialoghi. La questione delle zanzare è un problema sensibile per tutto il territorio monferrino, questi insetti infatti portano numerose criticità. Dal punto di vista sanitario le zanzare possono essere portatrici di alcune malattie come il virus West Nile che provoca la febbre del Nilo. Nell’ultimo anno ci sono stati alcuni casi di questa malattia in zone a noi contigue e questi eventi non possono far altro che obbligarci ad alzare il livello di guardia. Le zanzare però non sono solamente un problema sanitario ma sono soprattutto un problema allo sviluppo economico e turistico della zona monferrina. La grande presenza di questi insetti limita fortemente la capacità di sviluppo turistico nelle nostre zone. Il Monferrato ha grandi potenzialità turistiche ma ha anche alcune problematicità, una di queste, forse la più importante, è proprio legata alla grande quantità di zanzare presenti che, di fatto, allontanano i turisti specialmente nei periodi estivi dal nostro bellissimo territorio. Se si vuole pensare ad uno sviluppo delle nostre realtà bisogna prendere quindi in considerazione il problema legato a questi insetti e bisogna impegnarsi quotidianamente per trovare soluzioni al fine di garantire uno sviluppo al Monferrato. Siamo ben consci del fatto che tutto ciò non si possa risolvere in un lasso temporale breve: occorre programmazione e impegno. L’impegno della Regione in questa battaglia sarà fondamentale ed è per questo che ho richiesto un incontro con gli assessori Protopapa, Marnati e Icardi. Il problema delle zanzare è trasversale a diversi settori e per questo ho ritenuto opportuno iniziare a dialogare con diversi assessorati così da affrontare la tematica sotto un punto di vista più completo e articolato. Casale Monferrato è inoltre capofila di un progetto di lotta alle zanzare che comprende 43 comuni e vede impegnati 6 tecnici, una ditta specializzata di disinfestazione e Ipla S.p.A. (società della Regione Piemonte incaricata per la valutazione e il coordinamento dei progetti). Il nostro obiettivo è quello di ampliare il territorio cercando di far aderire nuovi comuni al progetto. Per problematiche comuni, dal mio punto di vista, ci vogliono risposte territoriali e progetti che comprendano il maggior numero possibile di attori. Il nostro impegno su questa tematica sarà massimo, riteniamo che si debbano trovare soluzioni per affrontare al meglio una delle maggiori criticità del nostro territorio con la consapevolezza che non sarà facile e immediato arrivare a soluzioni risolutive. Riteniamo però che debbano essere riposte su questo tema tutte le forze necessarie per arrivare ad un miglioramento della situazione attuale».