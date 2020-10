L'iniziativa “Itinerari barocchi nella Diocesi di Casale Monferrato”

CASALE - Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, in occasione della festività di Ognissanti, verranno eccezionalmente aperte al pubblico alcune tra le chiese e cappelle più belle del territorio in occasione dell'iniziativa “Itinerari barocchi nella Diocesi di Casale Monferrato”.

Si tratta di un evento che va a sostituirsi a un progetto originale che prevedeva eventi musicali e tour guidati volti alla valorizzazione del barocco piemontese. L'emergenza sanitaria purtroppo non ha permesso l'organizzazione di quanto programmato, ma l'iniziativa proposta per questo weekend si presenta come un buon compromesso.

La visita sarà libera e accompagnata da totem didattici in ciascuno degli edifici aperti. Per informazioni più precise, insieme alla lista delle chiese visitabili, contattare l’Associazione Antipodes che si è occupata dell'organizzazione.