La festa per i 150 anni del collegio San Carlo a Borgo San Martino

BORGO SAN MARTINO - Domenica 25 ottobre a Borgo San Martino sono stati celebrati i 150 anni dalla nascita del Collegio San Carlo con una giornata organizzata dall’associazione degli ex allievi. Il 20 ottobre 1870 infatti San Giovanni Bosco trasferì, nella bellissima Villa Scarampi, il piccolo seminario precedentemente sito a Mirabello, costituendo così il secondo istituto salesiano dopo quello di Valdocco.

Negli anni migliaia di giovani si sono succeduti frequentando, proprio all’interno del collegio, le scuole medie, il ginnasio e i corsi tecnici per i diplomi di ragioniere e di geometra, fino al 2000, anno in cui l’istituto ha cessato di esistere. Da allora il ricordo continua a rimanere vivo tra i monferrini e i vecchi docenti grazie soprattutto all’associazione che riunisce gli ex collegiali che, ogni anno, organizza un’assemblea (quest’anno è stata rimandata a causa del Covid e quindi organizzata in contemporanea con l’importante anniversario).

La partecipazione è stata ampia ed è stata un’occasione, oltre che per far riemergere vecchi ricordi, anche per parlare del futuro del collegio. All’evento era infatti presente anche Pierluigi Coppo, attuale proprietario dell’immobile, che ha esposto il suo potenziale progetto e risposto a diverse domande.

La foto di rito degli ex collegiali

Durante la giornata è stata prima visitata la cappellina di Don Bosco e, dopo la consueta foto, i partecipanti hanno preso parte alla Santa Messa celebrata da Monsignor Gianni Sacchi (vescovo della diocesi di Casale) e da Don Simone Viancino (parroco di Borgo San Martino). La celebrazione è stata anche trasmessa in video conferenza per coloro che non hanno potuto prendere parte all’appuntamento. Dopo il pranzo, nel pomeriggio, a esser protagonista è stata invece la mostra fotografica organizzata dal professor Julien Coggiola e dall’associazione degli ex allievi.

In attesa del prossimo appuntamento già fissato per maggio 2021, l’associazione organizzatrice ha ringraziato tutte le personalità che hanno collaborato alla realizzazione e hanno partecipato all’evento. Per avere maggiori informazioni sulle iniziative proposte dagli ex collegiali del San Carlo consultare il sito dedicato.