Cieri: "I vigili del fuoco hanno adempiuto in maniera esemplare al loro dovere"

ALESSANDRIA - Nel video le parole di Antonietta De Blasi, vedova di Giorgio Lorefice, un vigile del fuoco morto in una esplosione a Genova nel 2005.

Intanto, prosegue il sit-in dei pompieri davanti al tribunale: Giovanni Maccarino dell'Usb ha ricevuto dal Procuratore capo Enrico Cieri la risposta ufficiale in merito alla richiesta di un incontro.

"Allo scopo di ristabilire un percorso di trasparenza e giustizia - si legge - mi spiace dover comunicare che prescindendo dagli ulteriori impegni della giornata, non ritengo di poter ricevere la vostra delegazione perché le sole iniziative che mi sono attribuite dalla legge nei confronti delle sentenze della magistratura giudicante, ove ritenute ingiuste, sono quelle della proposizione dell'atto di appello o di ricorso per Cassazione. Sono convinto che nulla possa rimproverarsi ai Vigili del Fuoco, che la notte del 5 novembre 2019 hanno adempiuto, in modo esemplare, al loro dovere di sicurezza verso le cose e le persone, in accordo peraltro con la pattuglia dei carabinieri presente sul luogo del fatto e sacrificando le loro persone al servizio verso la comunità. Ma ogni altra iniziativa diversa dall'impugnazione della sentenza esula dalle attribuzioni riconosciute dalle leggi dello Stato all'ufficio del pubblico ministero".