In arrivo fondi europei per i comuni colpiti dall'alluvione del 2019

OVADA - Sarà destinata all'Ovadese una parte dei 15 milioni e 454 mila euro di euro stanziati dal Fondo di solidarietà europea, grazie alla richiesta avanzata dalla Regione Piemonte, per il ripristino delle zone dell'alessandrino più colpite dall'alluvione del 2019. Dei 34 milioni in arrivo a Torino, infatti, quasi la metà saranno destinati alla zona del Basso Piemonte, con alcuni interventi sul territorio che finalmente dovrebbero vedere la luce.

Fra i progetti più onerosi c'è la ricostruzione del ponte sul rio Albedosa collocato lungo la strada provinciale 155 Ovada-Novi, in località Pratalborato. E' previsto un impegno di spesa pari a 1.8 milioni di euro per la realizzazione di una nuova opera in muratura che possa andare a sostituire l'attuale viadotto provvisorio (inaugurato all'inizio dell'anno, dopo mesi di lavoro, a fronte di un costo pari a 390 mila euro).

E poi c'è la strada delle Fontane di Rocca Grimalda, che ancora attende di essere riaperta. Dopo il vertice in Provincia della scorsa settimana, ora il paese, privato da mesi della sua arteria viabile principale, attende una svolta e i 700 mila euro previsti. Sul versante opposto, invece, da Torino arriveranno 300 mila per l'intervento che riguarda il rio Freddo, a Silvano d'Orba. In tutto sono stati approvati 148 interventi, perlopiù nell'Ovadese e nell'Acquese, con un importo previsto che oscilla tra i 20 e i 100 mila euro.