Taniche di gasolio di provenienza illecita: denunciati in due

CASALE - I Carabinieri del Nor di Casale Monferrato, al termine dell’attività investigativa, hanno denunciato per illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un 49enne con pregiudizi di polizia che, a seguito di perquisizione domiciliare e sul luogo di lavoro, è risultato in possesso di circa quattro grammi di cocaina divisa in tre involucri, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento.

Sempre i militari del Nor di Casale hanno denunciato per ricettazione un romeno 58enne e un 55enne, entrambi con pregiudizi di polizia. I due, controllati nei pressi dell’abitazione del 55enne, sono risultati in possesso di tredici taniche contenenti circa 280 litri di gasolio verosimilmente di provenienza illecita. Le indagini sono tuttora in corso per individuare la provenienza del carburante rinvenuto e sottoposto a sequestro.