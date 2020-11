Alessandria, 65 contagi in più, solo Tortona scende di 2

ALESSANDRIA - Sono aumentati di 65 unità i contagi nella città di Alessandria tra il 30 e il 31 ottobre: oggi sono così 713, mentre scendono di 2 a Tortona, che arriva a quota 80. In crescita i positivi nel resto della provincia: Acqui Terme 122 (+11), Novi Ligure 115 (+11), Casale Monferrato 90 (+28), Ovada 69 (+5) e Valenza 60 (+13).

Allargando lo sguardo alla regione, dati quasi tutti in aumento: Torino conta 6.063 persone colpite dal virus (+409), Novara 761 (+31), Alessandria come detto 713 (+65), Cuneo 558 (+7), Asti 533 (+33), Biella 240 (+13), Vercelli 238 (0, unica provincia a non crescere) e Verbania 169 (+21).