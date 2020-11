Assunzioni, 14 nuovi vigili e concorsi per nuovi tecnici

ALESSANDRIA - Nuove assunzioni al Comune di Alessandria. Come anticipato, c'è stato il via libera dal Ministero dell'Intenro, così l'organico potrà essere incrementato.

Una parte di queste assunzioni, entro i limiti di Legge, saranno destinate a progressioni verticali (6 progressioni) "finalizzate a valorizzare le professionalità interne".

Il personale della Polizia Locale sarà incrementato di 14 unit), mentre le restanti risorse saranno destinate ad implementare il personale amministrativo e tecnico (18 unità).

“Ottenuta l’autorizzazione dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali l’Amministrazione comunale procederà ad alcune assunzioni urgenti, in particolare nel settore della Polizia Locale - – ha commentato l’assessore alle Politiche di Valorizzazione e Sviluppo del Personale, Silvia Straneo -. Inoltre gli investimenti sul territorio e nelle infrastrutture che il Comune ha messo in cantiere per i prossimi anni richiedono il supporto di tecnici e personale amministrativo dotato di professionalità e capacità che possa colmare i vuoti lasciati da parecchi pensionamenti avvenuti in questi anni.

Con la collaborazione del nostro personale ed in particolare con i tre nuovi dirigenti che l’amministrazione ha già nominato (lavori pubblici, bilancio e sistemi informatici) assieme ai nuovi innesti che arriveranno da programmazione autorizzata possiamo ripensare, migliorare e gestire con ulteriore slancio le nostre attività.

A chi interessa una esperienza lavorativa nel settore pubblico dico di seguirci e mettersi in gioco nelle procedure concorsuali che saranno bandite e aperte a tutti”.