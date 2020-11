Giunta, è ufficiale: fuori Cuccuru e Dolcino, dentro Delfino e Sisti

NOVI LIGURE — Fuori Cuccuru e Dolcino, dentro Delfino e Sisti: la composizione della nuova giunta comunale di Novi Ligure sarà annunciata oggi in videoconferenza alle 4 del pomeriggio, ma il sindaco Gian Paolo Cabella ha già firmato i decreti di nomina dei neo assessori.

Al posto di Costanzo Cuccuru, revocato con un durissimo atto dal primo cittadino (tra le motivazioni si parla di «dannosa situazione di conflittualità» e di rapporti compromessi all’interno della maggioranza) arriverà Andrea Sisti, 46 anni.

Pino Dolcino, che invece si è dimesso spontaneamente, sarà sostituito da Maurizio Delfino, 55 anni, commercialista esperto in bilancio degli enti locali (è stato responsabile di ragioneria e revisore dei conti per diverse Province e Comuni, nonché assessore).

Con il rimpasto, verranno anche redistribuite le deleghe. Rimangono fermi gli incarichi del vicesindaco Diego Accili (Lavori pubblici), di Roberta Bruno (Urbanistica) e di Marisa Franco (Sicurezza e Affari sociali). La delega al Bilancio, attualmente in campo al sindaco Cabella, sarà trasferita a Delfino, insieme a quella sul Personale (che era di Franco). Il primo cittadino terrà per sé la competenza sul Commercio, precedentemente di Dolcino. Sisti invece sostituirà in toto Cuccuru su Cultura, Sport, Pubblica Istruzione e Turismo.