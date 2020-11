Mercoledì niente derby tra Derthona e Casale

TORTONA - Niente derby al 'Coppi', mercoledì: il turno infrasettimanale del girone A della serie D aveva in calendario Hsl Derthona - Casale, sfida molto attesa, che però slitterà a data da destinarsi per alcune positività nel gruppo squadra dei nerostellati. Questa sera Buglio, il suo staff e i giocatori si sottoporranno a tampone, ma il rischio di non avere gli esiti in tempo fa slittare anche il confronto con i leoncelli.

Si accumulano le gare da recuperare, tre per entrambe, e nelle ultime ore circola, con insistenza, il possibile blocco di un mese della serie D, anche per permettere di giocare tutti i confronti saltati. Una decisione sarà presa nelle prossime ore dalla Lega Nazionale Dilettanti.