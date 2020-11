NeedYou: i fondi dei presepi di cioccolati per la lotta al virus

ACQUI TERME - Si avvicina il Natale, ed anche quest’anno la Need You Onlus aderisce alla campagna della Fondazione Don Orione. «Quest’anno i fondi raccolti attraverso la vendita dei Presepi di cioccolato saranno devoluti alle Opere Don Orione in Italia – informa Pinuccio Assandri, vertice della munifica associazione acquese - L'obiettivo è sostenere le persone e le famiglie colpite dall'emergenza Coronavirus e le azioni a contrasto dell'emergenza messe in atto dai diversi Centri don Orione del territorio».

L’associazione è nota per il suo impegno verso i bisognosi sparsi in tutto il mondo. Oggi Need you guarda all’Italia dove «il virus sta tornando a far paura ed è più importante che mai che ognuno dia il suo contributo per affrontare questo nuovo periodo di emergenza e di lotta contro il Covid-19» conclude il presidente. Info a info@needyou.it o 0144.328834. Prenotazioni entro il 2 dicembre.