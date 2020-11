Aggredisce l'ex suocera: 34enne denunciato

TORTONA - I Carabinieri di Tortona hanno deferito in stato di libertà per lesioni personali un 34enne che, nel riportare a casa le due figlie minori avute da un precedente matrimonio, ha aggredito l’ex suocera procurandole lesioni refertate presso il locale ospedale. La donna, che sul momento non ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, ha denunciato il fatto il giorno seguente recandosi presso la locale Caserma dei Carabinieri.