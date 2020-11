"12 Ore di tamburello": raccolti più di 2 mila euro per Vela

OVADA - Neppure il "Covid-19" ha fermato la gara di solidarietà per la "12 ore di tamburello 2020". All'inizio di questa settimana, infatti, l'iniziativa benefica è arrivata a quota 2.350 euro. Una cifra importante, raccolta in poco più di un mese, che potrebbe essere ulteriormente incrementata, visto che anche gli organizzatori confidano di poter arrivare fino ai 3 mila euro. E dire che quest'anno, proprio a causa dell'emergenza sanitaria in corso, l'evento si è trasferito sul web, a scapito del consueto appuntamento allo Sferisterio di via Lung'Orba Mazzini con gli atleti in campo ed un pubblico sempre numeroso ad applaudire sugli spalti.

Eppure, nelle scorse settimane, i coordinatori della manifestazione Wanda Vignolo e Marco Barisone avevano comunque fissato una data simbolica (domenica 27 settembre, ndr) dal quale partiva la gara di solidarietà in forma di contributo per sostenere, come avviene da anni, l’Associazione Vela di Ovada. “Un grazie di cuore – affermano i promotori dell'iniziativa – a tutti coloro che si sono dimostrati sensibili anche in questo periodo. L’adesione è stata ammirevole, ma su questo non avevamo dubbi. A livello di offerte stiamo uguagliando le cifre raccolte negli anni precedenti, chiaramente mancano i proventi della giornata allo Sferisterio, ma il cuore si è dimostrato grande. Dispiace che dopo dieci anni consecutivi questo evento non si è potuto svolgere sul campo, ma idealmente tutti hanno

giocato con noi”.

Soddisfazione anche da parte dell’Associazione Vela. “Ringraziamo gli organizzatori e il gruppo “Gli Amici di Roby” - ha affermato la presidente Franca Ravera - che ugualmente si sono adoperati per raccogliere fondi a favore della nostra Associazione e ciò ci permetterà a coltivare i nostri progetti”.