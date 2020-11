Casale: già 300mila euro dal Comune per abbattere le barriere architettoniche

CASALE - Da quasi un anno, dalla decisione di attivare nella figura di Nicole Freddi il Garante per i diritti della persona disabile, a Casale il Comune ha investito circa 300mila euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono già stati spesi quasi 100 mila euro per il rifacimento delle porzioni di marciapiedi in prossimità degli incroci nel quartiere Agro Callori. La prima metà di quest’ultimi lavori è già stata effettuata, mentre la seconda è in programma nelle prossime settimane. Altri 200 mila euro circa, invece, sono stati stanziati per un incisivo programma di abbattimento delle barriere architettoniche nei Palazzi comunali: Municipio, Biblioteca Civica, Castello del Monferrato e alcuni istituti scolastici, con il rifacimento di bagni e la sistemazione o installazione di montascale e piattaforme elevatrici.

In particolare a Palazzo San Giorgio, sede del Municipio, è stato previsto il rifacimento di due bagni con la realizzazione di servizi per persone con disabilità. Anche a Palazzo Langosco, sede della Biblioteca Civica, si rifarà il blocco bagni presente al primo piano e dedicato agli utenti. Al piano terra, invece, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche si sono già conclusi.

Al secondo piano del Castello del Monferrato, inoltre, è necessario installare una piattaforma elevatrice per il superamento del dislivello presente all'intersezione tra la Manica Est e la Manica Sud, che sarà collocata nell'apposito spazio già predisposto.

Per quando riguarda le scuole, infine, alla scuola secondaria di primo grado Dante si sostituirà il montascale che da tempo riscontrava problematiche di funzionamento, mentre nelle scuole di Casale Popolo ne è stato installato uno nuovo e alla primaria Bistolfi sono stati realizzati due bagni per persone con disabilità.