CasaPound: un cavallo di frisia contro il lockdown ai giardini della stazione

CASALE - Nella notte, come in un centinaio di altre città italiane, anche Casale è stata interessata da un atto dimostrativo di CasaPound. I militanti della formazione politica dell'estrema destra hanno collocato simboliche trincee davanti ai monumenti dedicati alla Grande Guerra, a casale davanti al complesso di Leonardo Bistolfi ai giardini della stazione ferroviaria.

Un cavallo di frisia ricoperto di filo spinato, ostacolo difensivo tipico delle guerre del secolo scorso, a rappresentare, nelle intenzioni di CasaPound, una lettera, firmata "i vostri nonni" e indirizzata alle nuove generazioni, in cui si incoraggia il popolo italiano a lottare per superare questo periodo di crisi dettato dalla pandemia.

«La nostra nazione ha conosciuto nella sua storia immani tragedie e profonde crisi economiche, trovando sempre la forza e il coraggio per superare i periodi più bui - scrive CasaPound - I nostri nonni, che qualcuno vorrebbe dimenticati, hanno combattuto oltre ogni umano limite per consegnarci una grande Italia oggi vilipesa e svuotata di ogni sua conquista politica e sociale. Non possiamo restare a guardare mentre questo governo di incompetenti continua a svendere la nostra nazione restringendo le nostre libertà. Dobbiamo scendere dai balconi ed entrare in trincea. Cent'anni fa gli italiani vinsero contro l'Impero Austroungarico e l'epidemia 'Spagnola' ma ci riuscirono soltanto grazie a immensi sacrifici. Con questa azione fuori dai tempi intendiamo rivendicare quell'antico spirito di lotta e vittoria scolpito nel dna del popolo italiano, ricordando ai nostri connazionali che è proprio in momenti come questo che i nostri padri hanno forgiato la grandezza della Patria».