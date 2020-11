Lunedì l'Asl incontra i sindaci: «'Galliano', serve area per chi attende il tampone»

ACQUI TERME - La richiesta del Consiglio Comunale acquese e dei sindaci del territorio è stata accolta. L'Asl Al, infatti, ha dato la propria disponibilità per un incontro in programma lunedì 9.

«Ringrazio la direzione aziendale dell’AslAl per il riscontro – afferma il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini –. Dobbiamo rispondere alle numerose problematicità che stanno nascendo a causa di una recrudescenza del contagio avvenuta molto velocemente nella nostra provincia. Nel pronto soccorso dell’Ospedale “Mons. Galliano” c’è un afflusso di persone che non può essere servito nelle condizioni attuali. Per sostenere quest’ondata di casi, bisogna strutturare un reparto nel quale collocare gli utenti in attesa di tampone: siamo a conoscenza del fatto che questa istanza è già in lavorazione. Infine, è davvero molto urgente individuare un albergo ad Acqui Terme per i pazienti positivi con leggeri sintomi che necessitano un supporto assistenziale. Sono molte le persone positive che, rientrando a casa, rischiano di compromettere la propria famiglia. Come Comune, abbiamo già individuato delle strutture disponibili e adeguate, che sottoporremo alla direzione aziendale. Questo sarà uno dei punti portati all’attenzione dell’azienda sanitaria nel prossimo incontro».

Si informa che è stata convocata, inoltre, per mercoledì 11 in Provincia di Alessandria, la riunione della rappresentanza dei sindaci dell’Asl di Alessandria.

«Questo incontro – conclude il sindaco Lucchini – verterà sulle criticità socio-assistenziali dei nostri territori in questa nuova fase di recrudescenza del contagio e soprattutto su come rafforzare l’assistenza a domicilio con i medici dell’USCA».