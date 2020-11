De Angelis: «Acqui Azione non è interessato all’assessorato alla Cultura»

ACQUI TERME - «In questo momento difficile riteniamo utile essere propositivi e metterci a disposizione per discutere anche assieme all’attuale maggioranza soluzioni utili per la nostra Acqui - sottolinea Nicola De Angelis portavoce di Acqui Azione – Detto questo preciso che non siamo interessati a coprire incarichi della maggioranza del Comune di Acqui (noi anzi siamo ‘contro’) né tantomeno quello di Assessore alla Cultura. Insistiamo che venga affidato al più presto questo incarico perché si parla di un Assessorato importante che non può rimanere vacante. Siamo eventualmente disponibili ad avviare un discorso con il sindaco per decidere insieme (magari se lui ha dei nomi da proporre) laddove Lucchini volesse il nostro contributo per nominare un soggetto esterno».

De Angelis esclude categoricamente che però l’incarico possa essere assunto da un soggetto del gruppo di Acqui Azione. «Non saremo di certo noi a fare nomi» conclude.