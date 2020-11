In arrivo dalla Regione aiuti per gli scuolabus nei piccoli Comuni

Anche tre Comuni della provincia di Alessandria potranno beneficiare dei contributi regionali per acquistare uno scuolabus. Il Piemonte ha stanziato in tutto 500 mila euro per l’anno 2020. "Nonostante il periodo complesso, che sta dragando imponenti risorse da numerosi capitoli di spesa – sottolinea l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi -, abbiamo voluto assicurare comunque il sostegno regionale alle amministrazioni locali che hanno bisogno di nuovi mezzi per il trasporto di bambini e ragazzi. Si tratta soprattutto di piccole realtà alle quali non abbiamo voluto far mancare un aiuto importante".

I Comuni sono: San Salvatore Monferrato, Novi Ligure, Unione Montana Alto Monferrato Aleramico.

Il contributo regionale coprirà il 50% del costo sostenuto iva inclusa per singolo automezzo fino ad un massimo di 40 mila euro.