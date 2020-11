Rimandata la Stagione del Tartufo Bianco

MURISENGO - La Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato si ferma, causa ultimo Dpcm e l’entrata ufficiale del Piemonte in zona rossa.

Sono sospesi tutti gli eventi all'aperto previsti per i prossimi due fine settimana (sabato 7 e domenica 8; sabato 14 e domenica 15 novembre): enotrekking, e-bike e nordic walking. Confidando che la curva epidemologica possa tornare sotto controllo, per il momento le attività previste dal 21 novembre in poi (dopo i 14 giorni di rivalutazione previsti dal Dpcm) sono ancora confermate.

Chiudono anche l'Angolo del Trifolau e il Temporary Store - nonostante si tratti di alimentari - in attesa che siano di nuovo permessi gli spostamenti tra Comuni. Sarà comunque possibile acquistare tutti i prodotti online attraverso un sistema di delivery pensato per l'occasione e che coinvolge anche i ristoratori partner della Stagione.

Il Comune di Murisengo sta valutando - nel caso in cui la situazione ritorni sotto controllo a breve - la possibilità di allungare la Stagione fino a Natale, così da poter recuperare eventuali attività bloccate dall'ultimo decreto.