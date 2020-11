Sabato 7 novembre: solo mercato alimentare

OVADA - Si terrà solo il mercato alimentare domani, sabato 7 novembre, nel centro storico di Ovada. A confermarlo direttamente il sindaco di Ovada Paolo Lantero che ha spiegato come la Polizia Municipale si occuperà di verificare il corretto distanziamento di operatori e avventori. "Stiamo verificando - ha chiarito il primo cittadino - se altre categorie possano essere presenti". Città che sta affrontando la sua prima giornata in "zona rossa" con qualche incertezza e timore, un quantitativo limitato di persone sulle strade. "Ci si sposta solo - ha ricordato Lantero - per esigenze lavorative e di salute con l'autocertificazione".