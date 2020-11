Sara Maranzana protagonista su "Detto fatto"

OVADA - Ha portato davanti alle telecamere la versione moderna della torta che la nonna le preparava a Silvano d'Orba per la merenda. Sara Maranzana, la giovane pasticcera che ha già maturato una grande esperienza a livello internazionale, è stata protagonista nel primo pomeriggio a "Detto fatto", la trasmissione di Rai2 condotta da Bianca Guaccero. "Avevo fatto un provino un anno fa - racconta - Sono stata chiamata un mese fa. Martedì scorso abbiamo registrato come se fossimo in diretta. Ero tesa, rivedendomi invece sono molto contenta". Ci sarà tempo fino a domani per votarla rispetto al suo avversario. In caso di passaggio del turno Sarà si giocherà una finale a quattro: in palio l'ingresso nella famiglia della trasmissione e un contratto con la Rai. "La mia torta - prosegue - ha una frolla al rosmarino, ananas, pinoli e crema pasticcera".