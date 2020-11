A Valenza i commercianti protestano contro il Dpcm

VALENZA - Una trentina di commercianti, principalmente titolari di esercizi di ristorazione, negozianti di abbigliamento e proprietari di centri estetici, si sono radunati questa mattina a Valenza in corso Garibaldi per articolare una protesta contro l'ultimo Dpcm, i cui criteri vengono considerati poco equi. L'iniziativa, coordinata dall'associazione L'Oro dal Po al Monferrato del presidente Franco Stanchi, conta già una trentina di firmatari.

I commercianti, raggiunti dal vicesindaco Luca Rossi e dall'assessore Alessia Zaio, si sono quindi recati in piazza XXI Martiri per incontrare il sindaco che si è detto pronto a firmare un documento politico, di concerto con le attività, per manifestare lo scontento e la problematica.