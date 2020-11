Tre minori aggrediscono un coetaneo: denunciati

VILLAVERNIA - I Carabinieri di Tortona e di Villalvernia, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela sporta dalla vittima, hanno deferito in stato di libertà per lesioni personali aggravate in concorso, tre minorenni di età compresa tra i 16 e i 17 anni, tutti gravati da precedenti di polizia, identificati quali responsabili dell’aggressione dello scorso 24 ottobre, compiuta unitamente agli altri giovani, ai danni di un loro coetaneo. La vittima, trasportata presso l’ospedale civile di Tortona, aveva riportato un “politrauma da aggressione”.