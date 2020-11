Per Sant'Evasio parcheggi "blu" gratuiti

CASALE - Come da tradizione, in occasione di Sant'Evasio, giovedì 12 novembre, patrono di Casale Monferrato, rimarranno chiusi tutti gli uffici comunali (Biblioteche e Museo inclusi). Per tutta la giornata di giovedì sarà inoltre "libero" il parcheggio in tutte le aree di sosta a pagamento, i cosiddetti stalli "blu".