Uscire con il cane in tempo di covid (consigli utili)

Inutile negarcelo: siamo oramai in piena emergenza covid per la seconda ondata, e prima o poi troveremo ancora qualcuno pronto a dire fesserie sugli animali, prima che la questione diventi ingestibile, l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente fornisce alcuni semplici e piccoli consigli per gestire al meglio la passeggiata con il proprio cane ed in rientro in casa.

1 - Quando portate a spasso il cane, e anche quando siete in area cani o al parco indossate sempre la mascherina coprendovi naso e bocca

2 - Quando raccogliete le feci, o siete in area cani indossate se possibile anche i guanti per evitare di toccare materiale che possa in qualche modo trasmettere il contagio.

3 - Ricordatevi che gli animali domestici non trasmettono il coronavirus all'uomo

4 - Quando rientrate non lavate assolutamente le zampe al cane con candeggina anche se diluita o con altri detergenti, in caso di rientro da una giornata piovosa o sei il cane è stato nel fango pulitelo con della semplice carta tipo scottex

5 - Quando rientrate ricordatevi sempre di buttare guanti e mascherina e di lavarvi le mani e portate sempre con voi in uscita mascherina, detergente per le mani e guanti di lattice.

6 - Se siete positivi al virus, non uscite di casa per nessun motivo, ma per la passeggiata affidare il vostro cane a una persona o un dogsitter di assoluta fiducia e che abbia esperienza nella gestione dei cani