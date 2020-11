Il C.Al.Ca ricorda Bergoglio: «Prezioso alleato nel post alluvione»

CASALE - Nel fine settimana appena passato la morte di Gian Franco Bergoglio ha scosso l’intera comunità balzolese e casalese. Bergoglio è stato per anni sindaco di Balzola e ha fatto da capofila per tutti i paesi colpiti durante le battaglie post alluvione del 2000. È stato infatti presidente del Comitato alluvionati di Balzola e coordinatore del Coordinamento dei comitati alluvionati.

In quei mesi terribili Bergoglio collaborò quotidianamente con tutti i comitati e in particolare, per ragioni di vicinanza territoriale, con quello di Casale, Il C.Al.Ca.

Proprio il Comitato Alluvionati del Casalese lo ha voluto ricordare così: «Gian Franco è stato amico degli alluvionati e insieme abbiamo "combattuto" per la sicurezza del nostro territorio e per ricevere adeguati rimborsi per i danni subiti. Immediatamente dopo la nascita dei vari comitati alluvionati (tra novembre e dicembre 2000) nacque l'esigenza, pur mantenendo le rispettive autonomie, di riunire le forze in un unico soggetto (il Coordinamento dei comitati alluvionati) che rappresentasse con una unica voce gli interessi comuni della popolazione coinvolta dall'alluvione dell'ottobre 2000. Per molti fu coniato il termine di "bi-alluvionati" in quanto avevano subito anche l’alluvione del 1994. Dal 2000 al 2004 gli impegni del Coordinamento dei comitati furono numerosi, ci sono state settimane in cui tutte le sere ci si riuniva per confrontarsi tra di noi oppure con i politici del territorio e con tecnici preposti alle progettazioni per la messa in sicurezza.

Gian Franco fu nominato coordinatore e aveva il compito, non sempre facile, di raccogliere e sintetizzare le varie opinioni ed esigenze di comuni e territori differenti: il coordinamento era infatti composto dai comitati alluvionati di Moncestino, Trino, Morano, Balzola e di Casale.

Se i rimborsi dei danni subiti si ottennero grazie all'impegno, per la sicurezza del territorio si ottenne il completamento delle opere della cosiddetta fase 1 (con una spesa di oltre 30 milioni di euro).

Con l'ottenimento di questi risultati fu inevitabile un allentamento della spinta propulsiva iniziale del coordinamento e lo scioglimento di alcuni comitati. Il C.al.ca, per la complessità del territorio che rappresentava decise allora di proseguire in maniera completamente autonoma, prestando attenzione in particolare per la messa in sicurezza idrogeologica.

Non fu una decisione semplice e inevitabilmente nacquero discussioni e divergenze di opinioni con Gian Franco, discussioni a volte anche aspre ma sempre affrontate con il rispetto delle parti, delle persone e degli obbiettivi comuni, rispetto che si mantenne anche negli anni a venire.

Il Comitato Alluvionati Casalese esprime sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia di Gian Franco Bergoglio e a quanti lo ricordano con amicizia e rispetto».

I funerali verranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Balzola.