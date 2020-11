Spesa e farmaci a casa dei bisognosi: l'iniziativa di Comune e volontari

VALENZA - Nuova iniziativa del Comune di Valenza per la gestione dell'emergenza socio-sanitaria. Dal 6 novembre è operativo un servizio di assistenza a casa rivolto in particolare alle persone che sono in quarantena domiciliare, a coloro che appartengono alle fasce più deboli ed esposte e alle persone sole della popolazione di Valenza. A promuoverlo è l’Amministrazione Comunale in collaborazione e con il prezioso supporto delle associazioni di volontariato. «Se una città vuole essere bella, accogliente, attrattiva e sicura - dicono il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Servizi Sociali, Rosella Gatti - non si devono dimenticare coloro che appartengono alle fasce più esposte soprattutto in un momento di emergenza sanitaria come questo. Il servizio assicura spesa e farmaci a coloro che si trovano in difficoltà, anziani e persone sole, uomini e donne impossibilitati a muoversi oppure in situazioni di salute a rischio e che ha un fondamentale apporto da pare del generoso mondo delle associazioni di volontariato che da sempre costituiscono una presenza importante nella nostra Città».

Per richieste e informazioni occorre telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle 14 al numero 0131/947111 oppure all’indirizzo di posta elettronica: valenza@comune.valenza.al.it