Casale: da domani ripristinata l'ordinaria viabilità in via Mameli

CASALE - Da domani, mercoledì 11 novembre, sarà ripristinata la normale circolazione in via Mameli, temporaneamente interrotta per l'istituzione dell'area di cantiere per il ripristino della pavimentazione in porfido tra via della Biblioteca e piazza Tavallini. Verranno quindi ripristinati anche gli originali sensi di marcia di via Ruffino Aliora, nuovamente percorribile verso via Dell'Asilo e di quest'ultima, che ritornerà utilizzabile in direzione di piazza Statuto.

Il personale del Comando di Polizia Locale verificherà la corretta riattivazione della segnaletica stradale presente.