L'allegria creativa di Pao al Cristo

ALESSANDRIA - Un maestro internazionale della street art realizza una splendida opera su un'intera parete di una abitazione privata nel quartiere Cristo in via Recalcati, vicino all'Eurospin. Pao, nome d'arte del milanese Paolo Bordino, è stato rintracciato su Facebook dalla proprietaria dell'immobile, Sabrina Paci, incantata da alcuni suoi lavori ammirati in Val Canonica.

"Mi piace - dice - molto la street art e ho voluto questo lavoro non solo per me, ma per regalare qualcosa di bello anche alla città. Mi ha fatto scegliere tra diverse immagini, all'inizio ne avevo indicato un'altra ma mi ha detto che qualcosa di simile l'aveva già fatta in un altro luogo. Così abbiamo deciso per questa. Penso che il Comune dovrebbe fare dei bandi in modo da dare lavoro a questi artisti e soprattutto rendere più attraente Alessandria".

L'opera è stata eseguita tra lunedì e giovedì ed è tipica della allegria e gioiosità con cui Pao ama reinterpretare il contesto urbano. Ha iniziato con la street art nel 2000, tra i suoi lavori più famosi i pinguini dipinti sui paracarri, i dissuasori della sosta trasformati in delfini, i pali della luce in margherite, i bagni pubblici in lattine Campbell.