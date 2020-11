Maltrattamenti e lesioni alla moglie: arrestato a San Giuliano Nuovo

SAN GIULIANO NUOVO - Nei giorni scorsi la Sezione Volanti della Questura di Alessandria ha arrestato un cittadino di nazionalità rumena per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni alla sua coniuge.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una violenta lite familiare all’interno di un'abitazione di San Giuliano Nuovo. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno individuato la donna nel cortile privato dell’immobile, palesemente scossa e in evidente stato di agitazione. Il marito, invece, era chiuso in bagno minacciando atti anticonservativi.

Gli Agenti sono riusciti a instaurare un dialogo con il soggetto, convincendolo ad aprire la porta. L'uomo ha raccontato che il motivo del litigio dipendeva dalla scoperta del tradimento della moglie con un altro uomo.

In realtà, da successiva ricostruzione dei fatti è emerso come le liti tra i due andassero avanti già da diverso tempo e che, a causa presumibilmente dell’abitualità del marito nell’assumere sostanze alcoliche, il più delle volte le stesse sfociassero in condotte violente nei confronti della moglie, perpetrate anche in presenza della figlia. Nonostante questo, tuttavia, la donna non aveva mai provveduto a richiedere l’intervento delle Forze di Polizia.

L'ultimo episodio però era stato di tale intensità da indurre la donna a temere per la propria incolumità e ricercare aiuto.