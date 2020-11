Addio a Renatino, innamorato dei Grigi e degli Orti

ALESSANDRIA - "Questo virus maledetto si è portato via un amico speciale di tutti". Antonio Frisina, presidente del Circolo Ortincontra, non riesce a trattenere le lacrime. "Una notizia che non avrei mai voluto ricevere": all'ospedale di Tortona, dove era ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva, è deceduto Renato Lucchiaro.

'Renatino' aveva 66 anni: dipendente delle Ferrovie in pensione, una ventina di anni fa aveva vinto la sua battaglia contro una patologia tumorale. Ogni giorno era al circolo, capace di far sorridere e, anche, di scherzare su se stesso, sempre disponibile per tutti. Grande tifoso dei Grigi, spesso in trasferta, il 'gufo' (era il suo soprannome) era un 'Ortolano', molto legato al quartiere. Tantissimi i messaggi dei sostenitori dell'Alessandria, con aneddoti condivisi con Renato e il dolore per una morte che lascia un grande vuoto.