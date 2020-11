Aereo di Natale Palli: pronto il progetto di restauro

CASALE – Con la conferenza stampa tenutasi ieri pomeriggio in video conferenza è stato ufficialmente presentato il progetto di restauro dell’aereo “Balilla Ansaldo A.1” appartenuto all’aviatore casalese Natale Palli, processo necessario per riportare il veicolo a Casale.

Gli interventi più significativi sono stati quelli del sindaco Federico Riboldi e di Franco Marzatico, soprintendente per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento. Entrambi hanno ribadito l’importanza storica e culturale dell’aereo e la volontà di collaborare per riportarlo nel suo luogo di appartenenza. Riboldi ha anche spiegato come si stia pianificando di realizzare una raccolta crowfunding in modo da rendere partecipi all’iniziativa tutti i monferrini.

Il “Balilla” è infatti, di fatto, di proprietà del Comune casalese (venne donato dalla famiglia di Palli) ma proprio per questioni di restauro venne spostato prima a Taliedo e poi affidato in comodato d’uso alla provincia autonoma di Trento dove, nel Museo dell’aeronautica, è conservato dal 2011.

All’evento hanno anche presenziato l’assessore alla cultura della provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti, il colonnello Gerardo Cervone, capo dell’ufficio storico del reparto di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e Flavio D’Andria e Attilio Ricaldone, rispettivamente presidente e vice e presidente dell’associazione Arma Aeronautica di Casale.