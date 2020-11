Interventi ai cimiteri di Mombello e Casalino

MOMBELLO - Lunedì hanno preso il via gli interventi per le esumazioni ordinarie al cimitero di Mombello e a quello della frazione Casalino. Durante i lavori l’area interessata sarà chiusa all’accesso del pubblico, per la parte interessata.

Così come già fatto in passato presso il cimitero di Pozzengo si procede all’esumazione delle sepolture più vecchie, in parte rovinate dal tempo. In questo caso l'intervento riguarderà le tombe di persone decedute prima del 1 gennaio 2000, per le quali è scaduta la concessione.

L’avviso è stato affisso già nei mesi scorsi nei cimiteri interessati dall’intervento: era pianificato per la scorsa primavera ma è stato poi rinviato a causa della situazione epidemiologica. Gli uffici comunali hanno cercato di contattare eventuali parenti ancora in vita al fine di concordare la collocazione dei resti (diversamente collocati nell'ossario comunale).

Le operazione sono svolte dal personale dell’ufficio tecnico manutentivo comunale; al termine l’area verrà risistemata e riseminata contribuendo a mantenere il decoro nel camposanto. Il tutto dovrebbe avere termine entro la fine del mese di novembre.