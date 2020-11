Sospensione parziale per aiutare il commercio in centro

ALESSANDRIA - Sospesa la Ztl per favorire il transito verso i negozi. Fino al termine dell’emergenza sanitaria - ha deciso la Giunta - la zona a traffico limitato sarà parzialmente sospesa, dalle 19 alle 23, per consentire un più agevole accesso alle strade per le operazioni di asporto e consegna a domicilio dei pasti.

"Questo provvedimento vuole agevolare le molte attività di ristorazione del territorio – ha commentato il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco -. Questa nuova ondata di contagi rischia di mettere in crisi un comparto che ha già sofferto molto e crediamo sia doveroso adottare tutti gli strumenti, in nostro possesso, per rendere meno gravoso questo momento ed aiutare, come possiamo e nelle misure previste dalla normativa vigente, i nostri esercizi commerciali. Semplificare le regole e gli spostamenti può essere una opportunità per tutti: produttori, trasformatori e consumatori”.