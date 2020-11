Un ambulatorio comunale dalla parte degli anziani

SEZZADIO - A partire da oggi, giovedì 12, dalle 8.30 alle 11.30 a Sezzadio, nel locale accanto all'ambulatorio dei medici di famiglia, sono attivii nuovi servizi sanitari garantiti dal Comune in collaborazione con la Croce Rossa di Cassine, in sinergia con i medici di base operanti sul territorio. L'ambulatorio sarà così un punto di riferimento per le necessità sanitarie della popolazione anziana: al suo interno, sarà possibile ricevere cure per le terapie iniettive ed effettuare l'elettrocardiogramma senza doversi spostare in altre città. L'ambulatorio, in vicolo San Francesco, sarà operativo una volta al mese e sarà a disposizione dei volontari della Croce Rossa di Cassine, che si occuperanno anche delle pulizie. Fino a fine dicembre il servizio sarà a titolo gratuito, mentre sarà a pagamento a partire da gennaio 2021.