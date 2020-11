Deiezioni canine, 30 cestini per gli amici a 4 zampe

NOVI LIGURE — È iniziata a Novi Ligure l’installazione di 30 nuovi cestini per le deiezioni canine. La scelta dei luoghi è stata fatta da Gestione Ambiente di concerto con l’amministrazione comunale. «Rivolgo il mio invito a tutti i possessori di cani affinché utilizzando questi cestini contribuiscano a mantenere pulite le nostre vie e i nostri parchi», ha detto il sindaco Gian Paolo Cabella.

I nuovi cestini dedicati alle deiezioni canine saranno installati in via dei Mille (angolo via Monte Pasubio), giardini Garibaldi, via Trieste, piazza Pascoli, via Papa Giovanni (nei pressi del distretto sanitario), viale Saffi (nel tratto tra via dei Mille e viale della Rimembranza), via Dante, corso Italia, piazza Alpini (All Season), via Don Pino Maggi (traversa di via IV Novembre), via Crosa della Maccarina (fronte Via Napoli), via Testa (angolo via Sturzo), via Gazzuolo (parco Papa Giovanni Paolo II), piazza Vittime delle Foibe (piscina), via Molinari (angolo via Gorizia/via Concordia), parco Aurora, parco giochi Nicholas Green (quartiere Lodolino), giardini della Pace (quartiere Lodolino), via Lodolino (retro scuola media Boccardo), via Lodolino (piazza XI Settembre), piazza Moro (quartiere G3), via Terracini (verso via Croce), quartiere Euronovi, quartiere Spazio Verde (lato via Bixio), parco Castello, piazza XX Settembre (marciapiede rialzato di via Raggio), via Monte di Pietà.

Sarà anche potenziato il servizio di spazzamento delle strade. «La tempistica di lavoro è condizionata dal fatto di dover causare ai cittadini meno disagi possibili – ha spiegato Cabella – Non bisogna infatti disturbare i residenti durante la notte né turbare la quiete di chi passeggia per il viale. Lo spostamento delle foglie con il “soffione” è soltanto un lavoro di preparazione per il passaggio della spazzatrice. Alcune volte le foglie permangono lungo la strada perché la spazzatrice non ha la capienza necessaria per raccoglierle tutte». Il servizio, ha annunciato Cabella, sarà potenziato in tutta la città, con particolare attenzione nei tratti di viale Rimembranza, viale Saffi, viale Pinan Cichero, G3 e corso Italia dove il numero di foglie cadute è attualmente maggiore.