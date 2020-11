Una borsa di studio agli alunni d'eccellenza del Leardi

CASALE - Da anni l'associazione Ex Allievi Leardi conferisce una borsa di studio agli studenti dell'Istituto Superiore che si sono distinti per eccellenza nel corso e hanno conseguito l'esame di stato.

A causa della pandemia non è stato possibile organizzare la cerimonia di conferimento in presenza per gli alunni diplomati con 100/100 nell'anno scolastico 2018/2019. L'associazione, però, non ha voluto rinunciare alla tradizione e ha provveduto a erogare un bonifico ai vincitori.

Gli alunni che hanno beneficiato del premio sono in totale 9 (qui le foto dei ragazzi).

«Personalmente ho utilizzato la borsa di studio per l'Università - spiega Cristina Lisnic, Relazioni Internazionali e Marketing - Ho appena iniziato il secondo anno di Economia Aziendale ad Alessandria e conto di concludere il mio percorso con una magistrale. Vorrei anche viaggiare molto perché, come fa intuire il mio diploma, vorrei specializzarmi dal punto di vista dell'economia internazionale».