Alessandria - Piacenza: la sfida (1-0)

ALESSANDRIA - Riscatto obbligato, in un duello con il Piacenza che, nei precedenti, vive di grandi equilibri. In difesa, dove manca Scognamillo squalificato, Gregucci ripropone Cosenza dopo quattro gare in panchina. Torna titolare anche Bellodi. A destra di nuovo Parodi dall'inizio, in mezzo Castellano. Eusepi - Arrighini coppia d'attacco scontata. Nel Piacenza, dopo la positività di Visconti, tutti negativi all'ultimo controllo. Manzo riprende il suo posto in panchina dopo 35 giorni e insiste con il 4-3-1-2.

Alessandria - Piacenza 1-0

Marcatori: pt 42' Arrighini



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

Il gioco, anche se discontinuo, c'è, ma c'è anche una fatica eccessiva quando il Piacenza riparte, con gli inserimenti di Gonzi e Lamesta, molto rapidi. L'Alessandria cerca inserimenti soprattutto a sinistra, con Celia e Di Quinzio: perseveranti, i Grigi, anche se un po' confusi. Lo schema del gol è un classico: portiere - centrocampista - attaccante. Fatto bene.

47' Sugli sviluppi dell'angolo missile di Palma a fil di palo

46' Miracolo di Pisseri che alza sulla traversa la conclusione di Gonzi, lanciato da Palma. Cosenza liscia

45' Tre minuti di recupero

42' GOOOOL Alessandria in vantaggio: Pisseri la mette lunga per Casarini, che lancia millimetrico Arrighini. Prende il tempo a Bruzzone e con un diagonale infila Vettorel

37' Grigi vicini al gol: destro secco di Casarini dal limite, Vettorell respinge. riprende Blodett in sforbiciata, la difesa respinge.

22' Occasione per i Grigi: Castellano dalla bandierina di sinistra, il colpo di testa di Eusepi passa un metro sull'incrocio

20' Simonetti entra in area con troppa libertà, il suo tiro non impensierisce Pisseri

11' Alessandria già costretta al primo cambio: Prestia fuori per problema muscolare, dentro Blondett. Cosenza va al centro. Il nuovo entrato si piazza a sinistra e Bellodi a destra

7' La difesa respinge la conclusione di Arrighini, dopo una bella azione di Celia

3' Resta a terra Pisseri: in scivolata, involontariamente, Cosenza colpisce il compagno con la scarpa sul volto. Due minuti abbondanti di interruzione. Si rialza, con una vistosa fasciatura

Le formazioni

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Cosenza, Prestia (11'pt Blondett), Bellodi; Parodi, Casarini, Castellano, Di Quinzio, Celia; Arrighini, Eusepi. A disp.: Crisanto, Chiarello, Stijepovic, Crosta, Macchioni, Suljic, Mora, Poppa, Rubin. All.: Gregucci.

Piacenza (4-3-1-2): Vettorel; Simonetti, Battistini, Bruzzone, Renolfi; Pedone, Palma, Galazzi; Corradi; Lamesta, Gonzi, A disp.: Anane, Martimbianco, Miceli, D'Iglio, Corbari, Maritato, Losa, Saputo, Babbi, Siani, Ghisleni, Ballarini. All.: Manzo

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino

Assistenti: Catucci di Pesaro e Voytyuk di Ancona, quarto uomo Bozzetto di Bergamo

Note: Serata fredda, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Galazzi pr gioco falloso Angoli: 4-1 per l'Alessandria Recupero: pt 3', st