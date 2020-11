Abbiamo conosciuto la lotta, ci siamo resi coraggiosi davanti alla paura

ALESSANDRIA - Queste parole che rispecchiano chiunque stia lottando in ogni ambito e settore consapevole delle difficoltà e dell’incertezza proprie del momento che stiamo vivendo, nascono dalla nostra instancabile voglia di evolverci migliorando in tutto quello che facciamo senza permettere che gli avvenimenti cambino ciò che siamo.

E’ vero, come tutti abbiamo perso tanto.

Occasioni sfumate come quella di non poter più accogliere i nostri clienti dall’estero che soprattutto nei fine settimana ci regalavano belle storie raccontandoci di come hanno scoperto i nostri prodotti, spesso grazie a un regalo fatto da un amico o un parente.

Abbiamo cambiato le nostre abitudini, le nostre certezze, ma non abbiamo mai perso le nostre speranze.

Vi racconteremo qualcosa di noi attraverso questa rubrica che troverete ogni quindici giorni su Il Piccolo e online su AlessanriaNews e IlPiccolo.net fino a Natale, con la quale vi faremo scoprire le nostre novità che arriveranno direttamente dai nostri laboratori e anche i nuovi progetti che coinvolgeranno la nostra azienda agricola a “Cascina Squarzolo”.

La nostra ricerca della qualità e della semplicità dei prodotti continua, e se da un lato possiamo ritenere affermate le nostre creme spalmabili alla nocciola, alla mandorla e al pistacchio ormai conosciute e apprezzate in diverse zone del mondo siamo pronti a presentarvi una grande, deliziosa, semplicissima novità, ma di questa parleremo la prossima volta.

Ci vediamo venerdì 27 novembre



Teo&Bia

Via Sant'Ubaldo, 32

Alessandria

Tel. 0131222752