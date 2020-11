Addio al "Bisca", anima della Ronzonese

CASALE - Il mondo del calcio casalese è in lutto. Oggi è morto a 72 anni Antonio Biscalchin. Il "Bisca" era stato uno degli storici dirigenti della Ronzonese che aveva contribuito a fondare negli anni '70. In queste ore sui social si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio dei tanti giocatori passati, in 40 anni di storia, a calcare il campo di via dei Mulini a Casale.

Biscalchin lascia la moglie Carla e il figlio Massimo.